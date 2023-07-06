Текслер предложил при повышении МРОТ индексировать и всю тарифную сетку бюджетников

Председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил при повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) одновременно индексировать размеры ставок в бюджетной сфере и помочь регионам, которые самостоятельно не смогут решить эту проблему.

Соответствующее предложение озвучил Алексей Текслер на очередном заседании комиссии.

Напомним, по поручению президента МРОТ в стране индексируется опережающими темпами. С первого января 2024 года в дополнение к запланированному повышению будет проведена дополнительная индексация и в итоге минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% составит 19 тысяч 242 рубля.

«Опережающая индексация МРОТа фактически приводит к тому, что нижние разряды тарифной сетки сближаются между собой. И далее по всей тарифной сетке могут возникать перекосы, - отметил Алексей Текслер. - Это означает, что будет необходимо опережающими темпами индексировать всю тарифную сетку, а не только МРОТ или «указные» категории».

Глава комиссии Госсовета предложил Минфину и Минтруд России подготовить и представить расчеты в масштабах страны, какие дополнительные расходы появятся у регионов в связи с проведением индексации. «Надо поддержать регионы, которые самостоятельно не смогут решить эту проблему», - считает Алексей Текслер.