06.07.2023
В Калининском района Челябинске реализуют КРТ на площади в три гектара
06.07.2023
Студенты ЮУрГГПУ проходят практику в Калининградской области
06.07.2023
Челябинские огнеборцы тушат пожар в производственном здании на Мраморной
06.07.2023
Текслер предложил при повышении МРОТ индексировать и всю тарифную сетку бюджетников
06.07.2023
Народный фронт проводит опрос на тему челябинских урн
06.07.2023
В Челябинске водитель врезался в столб, трем пострадавшим оказали помощь
Текслер предложил при повышении МРОТ индексировать и всю тарифную сетку бюджетников
26.04.2023
Повышение МРОТ с 2024 года увеличит зарплаты 4,8 миллиона россиян
21.02.2023
МРОТ дополнительно проиндексируют на 10% с первого января 2024 года
19.12.2022
В 2023 году МРОТ в России вырастет до 16 тысяч 242 рублей
08.12.2022
С первого января 2023 года МРОТ вырастет на 6,3%
В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых
05.07.2023
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
04.07.2023
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023