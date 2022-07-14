Позывной «Техас»: история американца на Донбассе

Русская армия всегда воевала за идею, за Родину, за правду. Поэтому неудивительно, что в ряды тех, кто участвует в спецоперации на Донбассе, кто воюет в рядах Народной милиции ЛНР и ДНР, вливаются такие же люди, которые за идею. Язык не поворачивается назвать их наемниками, те воюют на стороне нацистских формирований на Украине, воюют за деньги. А вот Рассел Бентли принял решение приехать в Донецк после того, как нацисты в Одессе сожгли людей. Он вступил в батальон «Восток» и разделяет с дончанами все тяготы военной жизни. И на все это у него своя точка зрения.