14.07.2022
Позывной «Техас»: история американца на Донбассе
14.07.2022
Пропавший пчеловод найден живым
14.07.2022
Казахская бабушка: Нужно знать историю
14.07.2022
Музей Победы приглашает южноуральцев на онлайн-программу к 80-й годовщине начала Сталинградской битвы
14.07.2022
Соглашение о сотрудничестве с уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области подписано на Южно-Уральской магистрали
14.07.2022
«От реальности к символу»: в Челябинске открывается выставка Вадима Шмыгина
Позывной «Техас»: история американца на Донбассе
14.07.2022
Фаршируя Украину оружием, Запад накачивает «стволами» гангстеров и террористов
13.07.2022
В Магнитогорске 96-летней жительнице Мариуполя вручили разрешение на временное проживание
13.07.2022
Украина обстреляла Луганск американскими ракетами
12.07.2022
Магнитогорцы собирают третью машину с гуманитарной помощью Донбассу
Скоро «мусорная дорога» выйдет прямиком на Кировку: центр Челябинска превратили в помойку
13.07.2022
Сотрудники ФСБ защищают южноуральцев от тайных «наблюдателей»
12.07.2022
Бургер – на завтрак, мороженое с клубникой – на полдник: чем сегодня удивляет детей один из популярных лагерей Челябинска
11.07.2022
Челябинцев приглашают на слушания по «зеленому поясу» мегаполиса
08.07.2022
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022