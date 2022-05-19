Правительство увеличило максимум ипотечного кредита с использованием льготной ставки

Правительство увеличило общую сумму кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки.

Как сообщает телеграм-канал правительства, максимальный размер кредита с использованием льготной ставки на покупку жилья для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличен до 30 миллионов рублей, для остальных регионов - до 15 миллионов рублей.

Ранее по поручению Президента была снижена ставка по льготной ипотеке – с 12% до 9%. При этом сумма льготного кредита остается на прежнем уровне 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и шесть миллионов рублей – для других регионов. Но теперь ее можно сочетать с дополнительной суммой, взятой по рыночной ставке.

«Так граждане смогут приобрести квартиру и большей стоимости, а дополнительные средства привлечь по рыночной или другой субсидируемой ставке», – подчеркнул премьер Михаил Мишустин.

Программа будет действовать до конца 2022 года. Банкам, которые выдают такие кредиты, ставка в пределах льготного лимита будет компенсирована.