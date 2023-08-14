Предприятия Челябинской области представляют свои разработки на международном форуме «Армия-2023»

Сегодня начинает свою работу IX Международный военно-технический Форум «Армия-2023» , он пройдет с 14 по 20 августа. Па площадках конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России «Патриот», полигона «Алабино» и аэродрома «Кубинка». В работе ведущей мировой выставки вооружения и военной техники, организованной Минобороны, принимает участие делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером.

В рамках Форума запланирована обширная деловая программа, ориентированная на стратегические приоритеты научно-технологического развития, показ возможностей вооружения, военной и специальной техники.

На коллективном стенде Южного Урала, свои разработки представляют 11 промышленных предприятий, среди них миасские «Завод СпецАгрегат» и ГК «ГИРД», Челябинский радиозавод «Полет», компании «Челябкрансервис» и «УралЭнергорРесурс» и другие южноуральские предприятия.

Так, миасский «Завод СпецАгрегат» привез на выставку фрезерно-роторный снегоочиститель ФРС на базе шасси Урал. Модель на 100% состоит из отечественных компонентов и отличается повышенными показателями надежности.

Компания «ГИРД» - постоянный партнёр автозавода «Урал» - презентует автодом на шасси Урал 5557. Его автономные системы предусматривают комфортное и безопасное проживание при отсутствии внешних источников электроэнергии, воды и других ресурсов.

Машиностроительное предприятие «Челябкрансервис» разработало инновационный железнодорожный кран, практически полностью состоящий из российских комплектующих. Кран на железнодорожном ходу ФМ-150 грузоподъемностью до 200 тонн предназначен для работы в качестве аварийно-восстановительного грузоподъемного средства при ликвидации последствий сходов подвижного состава, происшествий природного и техногенного характера, при ремонте и эксплуатации инфраструктуры железных дорог. Его главное преимущество - телескопическая стрела «овоидного» сечения, существенно превосходящая прочностными характеристиками другие типы стрел. Подобная овоидная стрела разработана впервые в истории российского краностроения.

ЧРЗ «Полёт» представит современные системы навигации и посадки для аэродромов, а магнитогорская компания «УралЭнергоРесурс» - свою уникальную конструкцию быстровозводимого блиндажа. Он может быть развернут в считанные часы, чтобы сохранить жизни личному составу при проведении боевых операций. Ещё одна новинка предприятия - габион модульного типа. Это современная быстровозводимая фортификационная система, которая также может служить в качестве ограждения периметра и для перекрытия дорог.

Еще 15 компаний Челябинской области представят свои разработки на индивидуальных стендах или в составе экспозиций холдингов и корпораций, в которые они входят.

АО «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева» (участвует в объединенной экспозиции предприятий «Роскосмоса») впервые представит макет перспективной ракеты-носителя КОРОНА. Это полностью многоразовая одноступенчатая ракета вертикального взлёта и посадки, способная как выводить, так и возвращать грузы с орбиты. Она может использоваться как транспортное средство при суборбитальных полётах типа «точка-точка» неограниченной дальности. «ГРЦ Макеева» ведёт сейчас научно-исследовательскую работу по подтверждению основных ключевых технологий создания ракеты-носителя КОРОНА, привлекая к ней головные институты и предприятия ГК «Роскосмос». Кроме того, в кластере «Военно-промышленный комплекс» Государственный ракетный центр из Миасса представит макеты новейших разработок, которые проводит в инициативном порядке.

Ещё одно миасское предприятие, разработчик и производитель электрических, оптических высокочастотных и радиочастотных разъёмов АО «Соединитель», представляет на выставке целый ряд разъемов, востребованных предприятиями ВПК, в том числе уникальную разработку для передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с. Вилки и розетки этой линейки позволяют полностью заменить аналогичные импортные изделия, более того, превосходят их по стойкости к внешним воздействиям. Также на индивидуальном стенде выставлены радиочастотные, оптические, герметичные и другие разъемы собственного производства компании.

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» покажет двигатели специального назначения и другую свою продукцию в объединенной экспозиции АО «Концерн «Уралвагонзавод». Участником коллективного стенда «Уралвагонзавода» является и челябинское «Научно-производственное объединение «Электромашина» – предприятие по разработке, производству и сервисному обслуживанию электрических изделий и систем специальной и гражданской продукции.

Миасский автозавод «УРАЛ» познакомит посетителей Форума с доработанной моделью арктического автобуса «Урал-427701-75». Она имеет усовершенстованный каркасно-металлический однообъемный кузов, установленный на раму шасси на виброопорах. За счет улучшенной системы вентиляции и обогрева салона в неё достигнут оптимальный температурный режим. Разработка предназначена для перевозки пассажиров и транспортировки функциональных модулей –медкабинетов, учебных классов, лабораторий и пр. На открытой экспозиции также представлены перспективные модели автомобилей «УРАЛ», модернизированные кабины и созданные в рамках программы импортозамещения собственные инновационные разработки мостов для тяжелой техники.

В этом году научно-деловая программа Форума предусматривает проведение более 300 мероприятий по актуальным вопросам развития Вооруженных Сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий. На выставке представлено более 28 000 экспонатов от 1500 российских и иностранных компаний-участников.