Президент предложил новые меры поддержки для оставшихся без работы семей с детьми
Президент России Владимир Путин предложил дополнительные меры поддержки для семей с детьми, где родители остались без работы в связи со сложной ситуацией из-за коронавируса.
Эту инициативу глава государства озвучил на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России, которое состоялось восьмого апреля.
«Особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители временно безработные», - отметил глава государства и предложил таким семьям оказывать дополнительную поддержку.
«Помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать ещё по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка», - предложил Владимир Путин.
Глава государства также предложил выплачивать максимальный размер пособия всем россиянам, которые лишились работы и встали на учет в службу занятости после первого марта 2020 года. Они смогут получать максимальное пособие в течение трех месяцев.
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