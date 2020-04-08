Президент предложил новые меры поддержки для оставшихся без работы семей с детьми

Президент России Владимир Путин предложил дополнительные меры поддержки для семей с детьми, где родители остались без работы в связи со сложной ситуацией из-за коронавируса.

Эту инициативу глава государства озвучил на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России, которое состоялось восьмого апреля.

«Особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители временно безработные», - отметил глава государства и предложил таким семьям оказывать дополнительную поддержку.

«Помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать ещё по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка», - предложил Владимир Путин.

Глава государства также предложил выплачивать максимальный размер пособия всем россиянам, которые лишились работы и встали на учет в службу занятости после первого марта 2020 года. Они смогут получать максимальное пособие в течение трех месяцев.