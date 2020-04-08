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Всем южноуральцам, ставшим безработными после марта, будут выплачивать максимальное пособие

Общество
Сегодня, 18:51
Автор: 
Олеся Денисова

Все россияне, которые лишатся работы после первого марта 2020 года и встанут на учет в службе занятости, будут в течение трех месяцев получать максимальный размер пособия по безработице.

С таким предложением президент Владимир Путин выступил на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России, которое состоялось восьмого апреля.

«Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после первого марта 2020 года предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей», - заявил глава государства.

У оставшегося без работы гражданина должна быть возможность оформить пособие по безработице дистанционно. Владимир Путин поручил сделать этот процесс максимально простым и необременительным.

«Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям. Поэтому прошу Правительство также отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца», - распорядился глава государства.

Как уточнили в главном управлении по труду и занятости населения области, в Челябинской области с учетом уральского коэффициента максимальный размер пособия по безработице с учетом федеральной надбавки на сегодня составляет 13 тысяч 950 рублей. Кроме того, в области распоряжением губернатора Алексея Текслера введена региональная доплата к пособию по безработице. Но она вводилась пока только на апрель. Общий размер выплат с учетом всех надбавок должен был составить 15 тысяч рублей.

Ранее руководитель главного управления по труду и занятости населения Владислав Смирнов пояснял, длительно неработающие граждане, ставшие на учет в качестве безработных, смогут рассчитывать только на минимальное пособие по безработице, которое на сегодня составляет одна тысяча 725 рублей.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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коронавирус
пособие по безработице
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