Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин 26 июня поздним вечером (в 22 часа 10 минут по московскому времени) выступил с обращением к россиянам. Это уже второе его подобное выступление за последние трое суток. Первое прозвучало утром 24 июня. Тогда глава государства высказался насчет попытки вооруженного восстания в РФ.

Глава государства поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм в последние дни, подчеркнув, что любой шантаж, любые попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.

Глава государства рассказал, что с самого начала мятежа были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности россиян.

Владимир Путин заверил, что вооруженный мятеж, попытка которого произошла в минувшие выходные, в любом случае был бы подавлен. «Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Всё они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами «ни шагу назад!» гибнут наши товарищи», - отметил глава государства.

Президент заявил, что организаторы мятежа предали народ и тех, кого втянули в мятеж, «толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих».

Враги России хотели, чтобы страна захлебнулась в кровавой междоусобице, но они просчитались, подчеркнул глава государства.

Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, вставших на пути у мятежников.

Глава государства также отметил мужество и самоотверженность павших героев-летчиков, уберегших Россию от трагических разрушительных последствий.

Президент отметил, что бойцов и командиров ЧВК «Вагнер» попытались использовать втемную «против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и её будущего».

Владимир Путин подчеркнул, что с самого начала событий 24 июня по его прямому указанию предпринимались шаги, чтобы избежать кровопролития. « Для этого потребовалось и время, в том числе, чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку, понять, что их действия решительно отвергаются обществом, и к каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведёт авантюра, в которую их втравили», - пояснил глава государства.

Президент поблагодарил тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение и остановились у последней черты.

Глава государства напомнил, что бойцы ЧВК "Вагнер" могут либо продолжить служить России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким, либо уйти в Белоруссию. «Данное мною обещание будет исполнено, - заверил Владимир Путин. - Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку.»

Владимир Путин поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко «за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации».

По мнению главы государства, решающую роль в остановке мятежа сыграл патриотический настрой россиян, консолидация всего общества РФ. «Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины. Спасибо вам за это. Благодарю», - сказал президент.