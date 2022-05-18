«Прорыв» отправлен в российскую армию

Уралвагонзавод отправил в российские войска эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв». Это последняя модификация российского основного боевого танка Т-90.

«Это самый совершенный танк в семействе “девяностых”», - сообщают в официальном телеграм-канале корпорации УралВагонЗавод.

Новейший танк наиболее приспособлен к действиям в условиях современного боя. На «Прорыве» полностью заменена башня, модернизированы силовая и трансмиссионная установки, ходовая часть, повышен уровень бронестойкости.

«По боевой эффективности новый танк значительно превосходит своего предшественника Т-90, но сохраняет его преимущества: исключительную надёжность и минимальный объем технического обслуживания при эксплуатации», - отмечают в корпорации.

Вместе с танками в войска отправились и подарки - рисунки и письма детей танкостроителей и православные иконы Дмитрия Донского, покровителя всех военных.

Бронемашины освятили, после чего состав под марш «Прощание славянки» отправился в путь.