Пушилин: нацистов ждет трибунал

Судьбу сдавшихся из «Азовстали» в Мариуполе (Донецкая Народная республика) боевиков решит суд.

«Нацистов ждет трибунал», - заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По последним данным штаба территориальной обороны Донецкой Народной республики, в настоящее время из «Азовстали» сдались в плен уже 962 украинских военных.