Путин посетил военный госпиталь, где проходят лечение раненые в ходе спецоперации военные

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На областном сборном пункте «Челябинск-Южный» сегодня, 25-го мая, состоялась торжественная отправ
25.05.2022

Южноуральских призывников торжественно проводили в армию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Второй Апелляционный суд общей юрисдикции сегодня, 25 мая, встал на сторону мэрии Челябинска в сп
Экология
Экология
25.05.2022

Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Начальник УФСБ России по Челябинской области генерал-лейтенант Дмитрий Иванов избран председателе
25.05.2022

Главный контрразведчик Южного Урала возглавил региональное «Динамо»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2022

Облсуд признал так и не сознавшегося Евстратьева виновным в убийстве челябинского бизнесмена
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2022

В Челябинске отменили остановку трамвая на Евтеева в сторону вокзала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2022

В Челябинске «пятый» и «шестой» трамваи изменят маршруты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2022

Первые пять иностранных судов отправились по домам из порта Мариуполя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Фото: пресс-служба Кремля

Путин посетил военный госпиталь, где проходят лечение раненые в ходе спецоперации военные

Президент РФ Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка министерства обороны Российской Федерации и пообщался с военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной операции. Главу государства сопровождал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом сообщается на сайте президента. Кадры посещения опубликованы в Telegram-канале Кремля и на сайте телеканала «Звезда».

В ЦВКГ проходят лечение военнослужащие Вооружённых Сил России, получившие ранения в ходе специальной военной операции.

Президент и министр, оба в белых халатах, заходили в палаты.

Владимир Путин пообщался с военнослужащими и с медицинским персоналом лечебного учреждения.

Владимир Путин
Сергей Шойгу
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2022

Первые пять иностранных судов отправились по домам из порта Мариуполя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2022

Жителям Запорожской и Херсонской областей будет проще получить российское гражданство
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На областном сборном пункте «Челябинск-Южный» сегодня, 25-го мая, состоялась торжественная отправ
25.05.2022

Южноуральских призывников торжественно проводили в армию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Второй Апелляционный суд общей юрисдикции сегодня, 25 мая, встал на сторону мэрии Челябинска в сп
Экология
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25.05.2022

Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Начальник УФСБ России по Челябинской области генерал-лейтенант Дмитрий Иванов избран председателе
25.05.2022

Главный контрразведчик Южного Урала возглавил региональное «Динамо»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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25.05.2022 17:30

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25.05.2022 17:28

Первые пять иностранных судов отправились по домам из порта Мариуполя

25.05.2022 17:19

Жителям Запорожской и Херсонской областей будет проще получить российское гражданство

25.05.2022 17:03

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В Челябинской области разбушевались фуры

23.05.2022 16:59

Челябинский суд отправил в колонию грабителей, забравших у пенсионеров сумку с тремя миллионами

23.05.2022 16:33

Миасская «Нарния» получит два миллиона рублей из федерального бюджета

23.05.2022 16:25

«Ночь музеев» на Аркаиме привела в заповедник полторы тысячи туристов

23.05.2022 16:20

«Ночь музеев» в историческом сердце Челябинска получилось волшебной и бурной

23.05.2022 15:52

В Челябинской области на смену ночным заморозкам придет резкое потепление

23.05.2022 15:35

В Челябинске будут комплексно развивать часть поселка АМЗ

23.05.2022 15:34

В Челябинске по программе государственно-частного партнёрства построят две школы

23.05.2022 15:31

Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки

23.05.2022 15:26

Что ждет американского генерала и британских прихвостней после позорной сдачи в плен

23.05.2022 15:11

«Научный старт» с ГРЦ Макеева выявил по-настоящему светлые умы среди школьников Миасса

23.05.2022 15:09

За неделю ковид оборвал жизни 25 южноуральцев

23.05.2022 14:44

Сборная ММК стала абсолютным победителем «Корпоративных игр-2022»