Путин посетил военный госпиталь, где проходят лечение раненые в ходе спецоперации военные

Президент РФ Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка министерства обороны Российской Федерации и пообщался с военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной операции. Главу государства сопровождал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом сообщается на сайте президента. Кадры посещения опубликованы в Telegram-канале Кремля и на сайте телеканала «Звезда».

В ЦВКГ проходят лечение военнослужащие Вооружённых Сил России, получившие ранения в ходе специальной военной операции.

Президент и министр, оба в белых халатах, заходили в палаты.

Владимир Путин пообщался с военнослужащими и с медицинским персоналом лечебного учреждения.