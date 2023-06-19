Путин: Работать должно быть выгодно

Президент России Владимир Путин предложил расширить меры социальной поддержки семей – выплачивать пособия на детей весь назначенный период, независимо от увеличения дохода семьи, и снять ограничения на получение пособия на ребенка с инвалидностью при частичной занятости.

«Работать должно быть выгодно, а государственная поддержка должна служить именно подспорьем, дополнительным доходом к зарплате, а не её заменой», - подчеркнул глава государства, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2023 и добавил, что в условиях низкой безработицы это будет дополнительным стимулом для выхода на работу.

Владимир Путин предложил выплачивать пособия на ребенка до 1,5 года и единое детское пособие весь период, на который они назначены.

«Предлагаю пособие на ребёнка до полутора лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет», - сказал Владимир Путин.

На сегодня, как отметил президент, многие выплаты на детей зависят от того, работает человек или нет, и привязаны к доходу семьи. «Если доход даже незначительно увеличивается, то социальные выплаты прекращаются или существенным образом снижаются. А значит, стимула искать новую работу, более высокую заработную плату у человека нет», - констатировал глава государства и призвал изменить ситуацию. Одним из стимулов и будет предложенная мера поддержки.

Также Владимир Путин предложил поддержать граждан, которые ухаживают за детьми-инвалидами и хотят подработать. «Сегодня они также имеют право на пособие, только если не работают, не имеют никакого иного источника дохода. Даже при желании подработать нельзя этого сделать – тогда потеряешь пособие», - отметил глава государства и поручил сохранить пособие по уходу за ребенком при частичной занятости таких граждан. Для этого понадобится закрепить понятие «частичная занятость» в законе. Госдуме поручено в короткие сроки принять соответствующие нормы.

В Минтруде объяснили, как изменятся правила выплаты детских пособий с учетом поручений президента.

На сегодня выплата пособия по уходу за детьми до 1,5 лет прекращается после выхода мамы (или другого получателя) на работу. В ближайшем будущем ситуация изменится - мама сможет продолжить получать назначенное пособие, даже если начнет работать.

Пособие по уходу за ребенком с инвалидностью сейчас выплачивается родителям, которые не работают и ухаживают за ребенком с инвалидностью. Будет: пособие продолжат выплачивать, если родители начнут работать в формате частичной занятости.

Единое пособие выплачивается и продолжит выплачиваться в течение всего назначенного периода вне зависимости от роста доходов семьи.