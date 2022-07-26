Текслер о своем попадании в санкционный список

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал свое попадание в расширенный список антироссийских санкций от Великобритании: "Меня занимают больше дела и реальные проблемы жителей".

Комментарий Алексей Текслер написал в своем Telegram-канале.

«Меня гораздо больше занимают дела и реальные проблемы жителей Челябинской области Российской Федерации, которые меня выбирали, чем какие-то санкционные списки. И еще. Наша область помогала и будет помогать Донбассу, нашим городам-побратимам Волновахе и Ясиноватой. Своих в беде не бросаем», - заявил губернатор.

Напомним, сегодня был опубликован полный список губернаторов российских регионов и тех, кто вошел в новый список санкций Великобритании. В числе прочих туда попал и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.