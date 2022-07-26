26.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 27 июля
26.07.2022
Челябинская область поддержат акцию памяти о погибших детях Донбасса «Мы хотели жить!»
26.07.2022
Работа с маркетплейсами - челябинских предпринимателей научили лайфхакам
26.07.2022
Администрацию Карталинского района обязали закрыть доступ к заброшенной школе
26.07.2022
Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали преступников, которые пытались провезти иностранца в багажнике
26.07.2022
В Магнитогорске открылся «гуровский» турнир
Текслер попал в расширенный список антироссийских санкций от Великобритании
26.07.2022
Текслер о своем попадании в санкционный список
25.07.2022
Жители юга Челябинской области жалуются на перебои с водой
25.07.2022
«Ростелеком» обеспечит связью «Парижский полумарафон» в Челябинской области
25.07.2022
Челябинцы пожаловались на график работы туалета на новой набережной
Народный фронт в Челябинской области собрал крупную партию гуманитарной помощи для Донбасса
26.07.2022
Челябинцы пожаловались на график работы туалета на новой набережной
25.07.2022
В Курчатовском районе чествовали супружеские пары, прожившие вместе больше 50 лет
25.07.2022
Санкции нам не страшны: Челябинская область готова к импортозамещению
22.07.2022
Интересная цепочка: местная предпринимательница, китайский босс и мигранты в овощных теплицах
22.07.2022