Текслер попал в расширенный список антироссийских санкций от Великобритании

РИА Новости показывает полный список губернаторов российских регионов и тех, кто вошёл в новый список санкций Великобритании Губернатор Челябинской области Алексей Текслер попал под санкции Великобритании.

Великобритания расширила список антироссийских санкций. Она внесла в антироссийский санкционный список глав Челябинской и Самарской областей, Башкирии и Чувашии.

Великобритания также внесла в санкционный список журналиста Грэма Филлипса и губернатора Московской области Воробьева.