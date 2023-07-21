Раскрываемость убийств и покушений на убийство в России - на историческом максимуме

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого сентября 2023 году учащиеся российских школ начнут изучать основы применения беспилотни
21.07.2023

Российских школьников научат применять беспилотники
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Магнитогорске (Челябинская область) благодарственные письма вручили школьникам, которые оказали
21.07.2023

Школьников из Магнитогорска наградили за содействие в раскрытии преступления
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске подземные переходы на площади Революции продолжают оставаться испытательным полигоно
21.07.2023

ОНФ про подземные переходы в Челябинске: есть вход, но нет выхода
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новорожденная девочка, которую биологические родители выбросили в мусорный контейнер в центре Чел
21.07.2023

Для девочки, найденной в мусорном контейнере в центре Челябинска, нашлась новая семья
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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21.07.2023

В Магнитогорске ценят семейные традиции
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.07.2023

Дети из 16 регионов приедут в Челябинск на экологический форум
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.07.2023

Молодежь Магнитки провела поэтический конкурс
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.07.2023

Челябинская область помогает школам Волновахи и Ясиноватой подготовиться к новому учебному году
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.07.2023

Челябинец, который выбросил новорожденную дочь в мусорку, останется в СИЗО еще на месяц
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.07.2023

В поликлинике Южноуральска открылся обновленный рентген-кабинет
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.07.2023

ХК «Трактор» прокомментировал увольнение спортивного директора
МВД России
Федерация
21.07.2023 12:25

Раскрываемость убийств и покушений на убийство в России - на историческом максимуме

В январе-июне текущего года в России зарегистрировано на два процента меньше преступлений, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Ущерб от преступлений снизился на 42,5%. Такие цифры приводит пресс-служба МВД России.

«Анализ состояния преступности в Российской Федерации показывает, что органы внутренних дел уверенно контролируют оперативную обстановку в стране. Несмотря на существенный некомплект личного состава, подразделения МВД России решают поставленные задачи по защите прав и законных интересов граждан, укреплению правопорядка, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и правонарушений. 

Количество преступных деяний против личности сократилось на 7,1%, в том числе убийств и покушений на убийство – на 2,1%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 5,2%, изнасилований и покушений на изнасилование – на 9,6%.

Меньше стало преступлений против собственности, в том числе разбоев – на 11,7%, грабежей – на 25%, краж – на 17,6%, в том числе краж автомобилей – на 25,2%, квартирных краж – на 28,5%, угонов транспортных средств – на 8,8%. Количество деяний, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих устройств, снизилось на 4,3%.

Профессиональная и эффективная работа органов внутренних дел по раскрытию преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, приносит значимые результаты. К примеру, раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99%. Сегодня в нашей стране раскрывается более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев. Повысилась раскрываемость грабежей, краж, ряда других составов.

В общественных местах зарегистрировано на 8,3% преступлений меньше, чем в первом полугодии 2022 года, в том числе на улицах, площадях, в парках и скверах – на 9,9%. Количество уличных разбоев сократилось на 14,2%, грабежей – на 27,1%, краж – на 27%, хулиганств – на 6,1%.

Сохраняет актуальность противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Их стало больше на 27,9%. В центре внимания – вопросы комплектования профильных подразделений высококвалифицированными сотрудниками, обладающими глубокими техническими знаниями.

Преступлений прошлых лет в январе-июне 2023 года раскрыто на 5,4% больше, чем за 6 месяцев 2022 года. При этом 27,7% из них составляют тяжкие и особо тяжкие составы.

Активно проводится профилактическая работа в подростковой среде. Количество уголовно наказуемых деяний, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, уменьшилось на 7,7%. На 8,6% сократилось количество криминальных посягательств, жертвами которых стали дети.

На 4,3% снизилось количество преступлений, зарегистрированных на объектах транспортной инфраструктуры.

По сравнению с январем-июнем 2022 года сотрудниками органов внутренних дел выявлено и пресечено на 11,2% больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе на 12,5% больше – связанных с их производством и на 19,6% – со сбытом. По оконченным производством уголовным делам из незаконного оборота полицейскими изъято свыше 12,5 тонны наркотических средств и психотропных веществ.

Реализуется комплекс системных мер по обеспечению безопасности на дорогах. Число ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 21,6%, количество погибших в них людей – на 37% и раненых – на 19,4%.

Планомерное повышение общего уровня защищенности граждан Российской Федерации отмечается на протяжении последних 10 лет. За это время массив регистрируемой преступности в Российской Федерации снизился на 10,9%, посягательств против личности – более чем на треть. Убийств и покушений на убийство стало меньше на 38,3%. В два раза меньше зарегистрировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД России
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21.07.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Новорожденная девочка, которую биологические родители выбросили в мусорный контейнер в центре Чел
21.07.2023

Для девочки, найденной в мусорном контейнере в центре Челябинска, нашлась новая семья
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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21.07.2023 12:10

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21.07.2023 11:52

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21.07.2023 11:44

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21.07.2023 11:40

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21.07.2023 10:51

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21.07.2023 10:32

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21.07.2023 10:07

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Южноуральцы станут участниками всероссийской олимпиады по программированию от МТС

18.07.2023 16:46

Бывший вице-мэр Миасса, признанный виновным в превышении должностных полномочий, освобожден от наказания

18.07.2023 16:12

В Челябинской области открыты Центры общения старшего поколения

18.07.2023 15:45

Челябинские единороссы обновили состав президиума и политсовета реготделения

18.07.2023 15:22

Как наиболее выгодно оформить поставку известнякового щебня?

18.07.2023 15:19

Команда прокуратуры Челябинской области стала победителем соревнований по гребле

18.07.2023 14:56

Единороссы утвердили кандидатуру на пост спикера Заксобрания Челябинской области

18.07.2023 14:23

В Карабаше и Кыштыме отметили День металлурга

18.07.2023 13:25

Что любят глотать челябинские дети: врачи-эндоскописты рассказали о своей коллекции

18.07.2023 13:10

Межрегиональный форум корпоративных медиа «Серебряные нити»

18.07.2023 12:13

Челябинская публичка открыла читальный зал в Саду Победы

18.07.2023 11:57

В Челябинской области полиция подвела итоги «Фиктивной регистрации»

18.07.2023 11:46

Челябинские ученые: апельсины помогут бороться с деменцией

18.07.2023 11:23

Военный эксперт: Черноморский флот должен блокировать побережье, которое находится под контролем Украины

18.07.2023 11:18

Отделение СФР по Челябинской области обеспечило жителя Пласта высокотехнологичным протезом бедра

18.07.2023 11:12

«Ростелеком» планирует и дальше обеспечивать интернетом деревени Челябинской области

18.07.2023 11:05

Хвостатый доброволец: у южноуральских бойцов пополнение

18.07.2023 10:47

Добровольные помощники национального парка провели генеральную уборку

18.07.2023 10:35

Пьяная за рулем, ребенок в салоне: Еткульские полицейские задержали машину

18.07.2023 00:34

Анонсы событий и мероприятий на 18 июля (18+)

17.07.2023 18:35

По факту наезда на туристку на берегу Увильдов возбуждено уголовное дело

17.07.2023 18:21

В Челябинской области во вторник обещают теплую погоду и грозу

17.07.2023 17:38

В Саду камней Челябинска активно укладывают плитку и начали устройство котлована под фонтан

17.07.2023 17:06

Молодой философ из ЮУрГУ едет в Африку, чтобы узнать о будущем Человека

17.07.2023 16:44

Соревнования по маунтинбайку собрали в «Солнечной долине» Миасса спортсменов со всей России

17.07.2023 16:37

Крымские эксперты: «Россия не простит атаку на Крымский мост»