Расширены параметры программы «Сельская ипотека»

Правительство расширило параметры программы льготной сельской ипотеки, что позволит увеличить доступность жилья в сельской местности и развивать эти территории. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Максимальный размер кредита по ставке не более 3% годовых увеличен в два раза - с трех миллионов до шести миллионов рублей для жителей всех регионов, участвующих в программе.

Взять льготную ипотеку теперь можно будет на строительство жилого дома своими силами с использованием готовых домокомплектов, а в опорных населённых пунктах – на покупку жилья в многоквартирном доме высотой не более пяти этажей. В таких населённых пунктах в ускоренном темпе будет создана востребованная гражданами инфраструктура в рамках реализации стратегической инициативы «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения».

«Все эти меры – важная часть комплексного развития регионов. Президент обращал внимание, что запрос на новое жильё, а прежде всего на новое качество жизни, у людей колоссальный», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 6 июля.

Глава кабмина добавил, что принятое решение поможет людям в сельской местности быстрее обзавестись домом или квартирой и посодействует привлечению на эти территории специалистов.

Как отметили в пресс-службе правительства, программа «Сельская ипотека» действует с 2020 года и с тех пор пользуется большой популярностью у населения. С момента старта программы уже выдано более 116 тысяч кредитов на сумму свыше 238 миллиардов рублей. Благодаря этому граждане смогли приобрести или построить более 6,5 миллиона квадратных метров жилья. В 2022 году по поручению президента правительство сделало программу бессрочной. На её реализацию в этом году в федеральном бюджете предусмотрено свыше 19,5 миллиардов рублей.