07.07.2023
Александр Орел рассказал о планах по комплексному развитию территории на Копейском шоссе
07.07.2023
Заведующая детским садом Челябинска оштрафована за побег воспитанницы
07.07.2023
Наконец-то! Расклейщиков незаконной рекламы в Челябинске ждут бесчисленные атаки автодозвона
07.07.2023
В Челябинске появятся временные трамвайные остановки на Каслинской
07.07.2023
Жительница Ленинского района пожаловалась на состояние бывшего стадиона ЧЗМК
07.07.2023
Еще в трех дворах Челябинска закончили формировать комфортную среду
Расширены параметры программы «Сельская ипотека»
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023
Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений
06.07.2023
В Челябинской области вновь прогнозируют ливни, грозы и град
05.07.2023
В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых
05.07.2023
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023