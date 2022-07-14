Родители из Китая во второй раз подарили жизнь дочерям

Родители из Китая отдали по одной почке дочерям-близнецам, для которых не нашлось доноров, и спасли детей, цитирует издание South China Morning Post Lenta.ru

У 18-летних сестер Сяожу и Сяои из города Ухань, провинция Хубэй, симптомы уремии появились одновременно в июле 2021 года. Болезнь, вызванная генетической мутацией, привела к тому, что почки пациенток перестали выводить вредные вещества с мочой и токсины начали попадать в их кровь.

Спасти девушек могла только трансплантация, однако после трех месяцев диализа и двух месяцев поиска доноров органы так и не были найдены. В апреле 2022 года состояние Сяожу стало критическим, и ее 40-летняя мать решила отдать больной дочери свою почку. Операция прошла успешно.

В июне резко ухудшилось состояние Сяои, и тогда донором вызвался стать отец семейства.

«Мы раздумывали какое-то время, потому что я главный добытчик в семье и мы могли лишиться доходов, если бы я остался без почки. Но, когда я увидел, как больно дочери, мне самому стало так плохо, что я решился стать донором», — рассказал мужчина.

Как рассказал врач Чжоу Цзянцяо, занимавшийся лечением близнецов, почки родителей были здоровыми и прекрасно прижились.

Сейчас Сяои еще восстанавливается в больнице, а Сяожу уже хорошо себя чувствует и находится дома. «Спасибо родителям за то, что они во второй раз подарили нам жизнь», — сказала Сяои.