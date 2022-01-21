Росавиация попросила авиакомпании сообщать о помехах из-за вышек 5G

Росавиация попросила авиакомпании сообщать о возможным проблемах со связью из-за вышек 5G. Об этом говорится в письме ведомства, разосланном перевозчикам, сообщает «РИА Новости».

В письме отмечается, что частотный диапазон систем мобильной связи пятого поколения близок к рабочим частотам бортовых радиовысотомеров, из-за этого существует риск возникновения помех. Хотя однозначного ответа о влиянии 5G на радиовысотомеры нет, говорится в сообщении.

«На данный момент однозначного ответа о возможном влиянии сетей 5G на работу радиовысотомеров не получено ни от производителей воздушных судов, ни от EASA (Европейское агентство авиабезопасности) и FAA (Федеральное управление гражданской авиации США), ни от авиационных властей других стран», — подчёркивают в Росавиации.

Авиакомпаниям рекомендовано донести информацию о возможных рисках до экипажей, провести внеочередное обучение взлетам и посадкам с имитацией ненадёжной работы высотомера, а также сообщать обо всех случаях помех производителям самолетов и авиавластям стран, где произошли сбои.

Отметим, что масштабный запуск сетей 5G сейчас готовят власти США. В «Аэрофлоте» (это единственная российская авиакомпания, летающая в Штаты) рассказали, что пока влияния вышек 5G на полёты пилоты не заметили.