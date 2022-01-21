21.01.2022
«Студенческий десант» высадился в полиции Челябинска
21.01.2022
Росавиация попросила авиакомпании сообщать о помехах из-за вышек 5G
21.01.2022
Казахстан отверг обвинения Европарламента в нарушении прав человека
21.01.2022
Стратегия развития велосипедной инфраструктуры будет разработана для Челябинска
21.01.2022
Госдума обсудит возможность признания Россией ДНР и ЛНР
21.01.2022
Педагог из Челябинска, которая унижала школьника, написала заявление об увольнении
Росавиация попросила авиакомпании сообщать о помехах из-за вышек 5G
С 24 января треть чиновников Челябинской области переводится на дистант
21.01.2022
Челябинский завод «ТЕХНО» сократил выбросы почти наполовину
20.01.2022
Невакцинированных студентов в Челябинской области могут перевести на дистант
20.01.2022
Челябинцев возмущает пропаганда гомосексуализма в кинотеатрах
19.01.2022
В Челябинской области откроют ковидные поликлиники
19.01.2022