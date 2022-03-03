Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение фейков о спецоперации на Украине

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение ложных сведений о российской спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства. Такие сведения в Роскомнадзоре назвали рекламными сообщениями, которые формируют у российской интернет-аудитории искажённое восприятие происходящих событий и провоцируют появление в обществе протестных настроений.

«Ведомство считает недопустимым использование YouTube в информационной войне против России, в том числе с задействованием рекламных возможностей платформы», - отмечается в сообщении.

Также надзорный орган обращает внимание, что такая реклама не имеет возрастной маркировки, а значит нарушает правила самого видеохостинга YouTube и действующее российское законодательство.

Роскомнадзор требует от администрации YouTube немедленно пересмотреть условия модерации рекламного контента, а также прекратить его демонстрацию российским пользователям.