Роскосмос прекратит поставки ракетных двигателей в США

Роскосмос в ответ на санкции не будет больше поставлять ракетные двигатели в США. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, передаёт ТАСС.

«Нами сегодня принято решение о прекращении поставок ракетных двигателей в США производства НПО «Энергомаш». Напомню, где-то с середины 90-х годов такие поставки шли достаточно активно», - отметил Рогозин.

Также российский сегмент МКС прекратит работу по совместным экспериментам с немецкими коллегами, отметил глава Роскосмоса. По его словам, причиной стали действия руководства Немецкого центра авиации и космонавтики, которое отключило один из двух телескопов русского сегмента космической обсерватории.