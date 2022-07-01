01.07.2022
Двое жителей Магнитогорска наказаны за ложные сообщения о терактах
01.07.2022
Две пожилые жительницы Магнитогорска, спасая внучку и сноху, отдали юному мошеннику свои сбережения
01.07.2022
В Челябинск бухгалтер фирмы похитила четыре миллиона и легализовала почти два
30.06.2022
ВТБ упрощает начисление процентов по текущему счету для пенсионеров
30.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на первое июля
30.06.2022
144 на 144: по указанию Владимира Путина бойцов ВСУ обменяли на военнослужащих РФ, ЛНР и ДНР
Роспотребнадзор снимает все антиковидные ограничения
30.06.2022
За сутки вылечилось от ковида лишь шесть южноуральцев, а заболел 91
29.06.2022
В Челябинской области выросло суточное число заболевших ковидом
28.06.2022
В Челябинской области "антиваксеров" отстраняли от работы, сенатор Павлова выясняет, правомерно ли это
27.06.2022
За неделю ковид оборвал жизни 18 южноуральцев
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
26.06.2022
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022