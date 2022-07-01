Роспотребнадзор снимает все антиковидные ограничения

Роспотребнадзор снимает все оставшиеся ограничения, введенные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на территории России. При ухудшении эпидемиологической обстановки некоторые ограничения могут быть восстановлены.

Постановление о снятии ограничений подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщается на сайте ведомства.

В течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19.

В связи с этим Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других антиковидных мер. «При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено», - предупредили в Роспотребнадзоре.

По оценкам экспертов Роспотребнадзора, летом в России маловероятен значительный подъем заболеваемости из-за варианта коронавируса «омикрон».

При этом сохраняются противоэпидемические меры по своевременному выявлению заразившихся ковидом, а также мониторинг эпидемического процесса сохранятся после снятия введенных из-за пандемии ограничений. «Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора», - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, с первого марта были сняты часть антиковидных ограничений - минимизированы ограничительные мероприятия для различных отраслей экономики, отменен ряд противоэпидемических мер в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи.

Напомним, в Челябинской области с первого июня 2022 года был отменен обязательный масочный режим в местах общественного пользования и транспорте (был введен с шестого мая 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции). А следом отменили обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.

Пока в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности (введен распоряжением с 19 марта 2020 года).