Россия ограничила вывоз из страны сахара и зерна

Правительство России временно ограничило экспорт зерна и сахара. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина. Мера призвана защитить внутренний продовольственный рынок в условиях внешних ограничений.

Согласно документу, до 30 июня 2022 года зерновые культуры нельзя будет продавать в государства Евразийского экономического союза, вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны будет запрещён до 31 августа этого года.

«Запрет по зерновым распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу», - уточняется в сообщении.

При этом для вывоза сахара и зерна есть исключения: поставки можно будет продолжать для оказания гуманитарной помощи или в рамках международных транзитных перевозок.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила в своём Телеграм-канале, что исключение из запрета на экспорт зерна и сахара сделают для ДНР и ЛНР. Также, по её словам, вывоз сахара в страны Евразийского экономического союза будет возможен по отдельным решениям Минсельхоза.