Россия прекращает чартерные полеты и эвакуирует граждан из-за рубежа

В России с 27 марта прекращаются регулярные и чартерные полеты в другие государства и обратно. Исключением остаются случаи эвакуации российских граждан из-за рубежа. Об этом сегодня, 26 марта, во время заседания правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в стенограмме его вступления на сайте кабмина.

“Мы ограничиваем внешний приток людей, которые могут быть так или иначе переносчиками инфекции”, - заявил он.

Министерству иностранных дел поручено оказать соотечественникам за рубежом содействие с документами и проживанием. Минфин обязан будет организовать финансирование возврата граждан в страну. Им рекомендовано связаться с российскими консульствами и передать свои контакты.

В ближайшее время будет подготовлен план по вывозу людей. По прилету у всех будет взят анализ на коронавирус.