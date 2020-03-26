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Россия прекращает чартерные полеты и эвакуирует граждан из-за рубежа

Федерация
Сегодня, 15:48

В России с 27 марта прекращаются регулярные и чартерные полеты в другие государства и обратно. Исключением остаются случаи эвакуации российских граждан из-за рубежа. Об этом сегодня, 26 марта, во время заседания правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в стенограмме его вступления на сайте кабмина.

 

“Мы ограничиваем внешний приток людей, которые могут быть так или иначе переносчиками инфекции”, - заявил он.

Министерству иностранных дел поручено оказать соотечественникам за рубежом содействие с документами и проживанием. Минфин обязан будет организовать финансирование возврата граждан в страну. Им рекомендовано связаться с российскими консульствами и передать свои контакты.

В ближайшее время будет подготовлен план по вывозу людей. По прилету у всех будет взят анализ на коронавирус.

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Коронавирус
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Теги
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Михаил Мишустин
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