Россия запросила созвать Совбез ООН для обсуждения американских разработок биооружия

Россия выступила с инициативой созвать заседание Совета безопасности ООН в связи с деятельностью американских биологических лабораторий на Украине. Об этом в Twitter-аккаунте сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Провести заседание российская сторона предлагает сегодня, 11 марта.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, где велась разработка компонентов биологического оружия. Вчера, 10 марта, официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков заявил о том, что речь идёт о разработке смертоносных патогенов, в том числе об экспериментах с образцами коронавируса летучих мышей.

Существование на Украине «биологических исследовательских объектов» подтвердила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая в Сенате. По её словам, Вашингтон пытается не допустить перехода объектов под контроль российской армии. Однако позднее представители Пентагона и Белого дома заявили, что Соединенные Штаты «не разрабатывают биологическое оружие на Украине».

В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Дмитрий Евстафьев. По его мнению, запрос России на обсуждение этого вопроса на Совете Безопасности ООН должен быть удовлетворён.

«Обсуждать эту тему Совет Безопасности ООН будет вынужден, потому что запрос пришёл со стороны постоянного члена Совета Безопасности, и запрос пришёл очень серьезный. Если посмотреть на те документы, которые обнародовало министерство обороны РФ, то там всё очень серьезно. Это фактически подготовка к ведению биологической войны против России. И США придётся обсуждать этот вопрос. И неслучайно они так, простите за слово, менжеваться начали», – отметил Дмитрий Евстафьев.

Политолог также высказал мнение, что сейчас поведение американских должностных лиц выглядит довольно странным. И причина этого в том, что они осознают, что перешли «грань политической конкуренции и вошли в пространство между давлением и войной».