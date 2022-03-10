Минобороны РФ: США финансировало разработку на Украине смертоносных патогенов

В созданных американцами на Украине лабораториях проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Об этом сегодня, 10 марта, в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, в распоряжение российских военных попали документы, которые подтверждают осуществление США секретной военно-биологической деятельности на территории Украины.

«Особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами дикими птицами», - уточнил Конашенков.

По словам представителя военного ведомства, в 2022 году американское правительство планировало провести в украинских лабораториях работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы.

Более того, в лабораториях, созданных в Украине и финансируемых США, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей, отметил Игорь Конашенков.

«Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине, являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов», - подчеркнул генерал-майор.

В ближайшее время Минобороны РФ планирует опубликовать очередной пакет документов, полученных от украинских сотрудников биолабораторий, и результаты их экспертизы.