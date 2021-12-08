Россиянам хотят предложить сдавать биометрию через смартфон

Сдавать биометрические данные удаленно через приложение, без визита в банк или МФЦ - такую возможность хотят предоставить россиянам в Министерстве цифрового развития. Ведомство уже разработало соответствующий законопроект, передаёт «Интерфакс».

Такая биометрия может быть использована в качестве второго фактора при авторизации на Госуслугах или при предъявлении QR-кода вместо паспорта. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе форума инновационных финансовых технологий Finnopolis.

"Мы подготовили поправки, которые все-таки позволят сдать биометрию через приложение, не приходя ни в МФЦ, ни в банк. Понятно, что по такой биометрии набор услуг будет ограничен, но, например, это будет второй фактор авторизации на Госуслугах", - рассказал Шадаев.

Министр также не исключил, что биометрия, переданная через приложение, может использоваться в качестве удостоверения личности при проверке QR-кода. И это станет дополнительной мотивацией для пользователей сдавать свои биометрические данные, полагают в Минцифры.