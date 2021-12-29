29.12.2021
Уголовное дело Белавкина передано в суд
29.12.2021
Главный полицейский Челябинской области попрощался с личным составом
29.12.2021
ММК повышает эффективность производственно-экономического планирования
29.12.2021
Медики и соцработники получат двойную оплату за борьбу с ковидом в новогодние праздники
29.12.2021
Замглавы Ашинского района попался на взятке
29.12.2021
Россияне смогут развестись в любом ЗАГСе страны независимо от прописки
Россияне смогут развестись в любом ЗАГСе страны независимо от прописки
15.09.2021
Разрыв между рождаемостью и смертностью в Челябинской области продолжает увеличиваться
10.09.2021
Южноуральские мамы и папы все охотнее дают своим детям двойные имена
07.09.2021
В Челябинской области мужчины меняют имена в 71 год, женщины – в 85
06.09.2021
Летом этого года в Челябинской области родилось почти девять тысяч новых семей
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
28.12.2021
Плата за капремонт в Челябинской области вырастет
27.12.2021
Культуре Южного Урала предстоит «прорывной» 2022-ой год
24.12.2021
Сергей Антипов: Курчатовский район продолжает развиваться и живет полной жизнью
23.12.2021
Цифровое будущее Челябинской области: планы и инструменты
22.12.2021