Россияне смогут развестись в любом ЗАГСе страны независимо от прописки

Россияне смогут развестись в любом ЗАГСе независимо от места жительства. Соответствующий закон вступит в силу завтра, 30 декабря. Об этом говорится на официальном сайте Государственной Думы.

Сейчас расторгнуть брак можно только по месту жительства супругов или госрегистрации заключения брака. Экстерриториальный принцип применяется только в отношении заключения супружеского союза: подать документы и расписаться можно в любом ЗАГСе России.

Новый закон расширяет этот принцип на все акты гражданского состояния. Теперь без привязки к месту жительства можно будет также зарегистрировать рождение ребёнка, усыновление (удочерение), установление отцовства и изменение имени.

Порядок заключения брака в торжественной обстановке будет определяться субъектами РФ, а заявление о расторжении брака вправе сделать иное лицо по нотариально удостоверенной доверенности от бывших супругов или опекуна недееспособного супруга.