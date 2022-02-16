Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады

Сборная России одержала победу над командой Дании и вышла в полуфинал хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

Встреча 1/4 финала завершилась со счетом 3:1. Шайбы в ворота датчан забросили Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов.

Следующий соперник россиян станет известен сегодня, 16 февраля, после игр Финляндия — Швейцария и Швеция — Канада. Полуфинальные матчи состоятся в пятницу.

Напомним, что сборная России — действующий олимпийский чемпион. Сейчас на счету россиян 4 золотые, 7 серебряных и 9 бронзовых наград. Это 9 место в медальном зачёте, лидируют Норвегия, Германия и США.