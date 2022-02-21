Российские пограничники ликвидировали пятерых украинских диверсантов

Российские военные уничтожили пятерых украинских диверсантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО). Боевое столкновение произошло сегодня, 21 февраля, в районе станицы Митякинская Ростовской области.

«21 февраля 2022 года около 06:00 мск в районе населённого пункта Митякинская Ростовской области на участке государственной границы Российской Федерации с республикой Украина пограничным нарядом ФСБ России было обнаружено проникновение диверсионно-разведывательной группы. В результате боестолкновения пятеро нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены», - говорится в сообщении ЮВО.

По данным руководства округа, украинские военные попытались эвакуировать диверсионную группу на двух боевых машинах пехоты. В ходе боя БМП были уничтожены. Российские военнослужащие не пострадали.

Киев пока данную информацию не прокомментировал.