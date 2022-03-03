Российские военные доставили на Украину 30 тонн гуманитарной помощи

Российские военные доставили 30 тонн гуманитарной помощи жителям Украины из Белгородской области. Об этом сообщили сегодня, 3 марта, в Минобороны РФ, передаёт ТАСС.

«Гуманитарная помощь общим объёмом свыше 30 тонн доставлена в город Волчанск и посёлок городского типа Казачья Лопань из соседней Белгородской области по просьбе местного населения», - уточнили в ведомстве.

Груз включает в себя продукты питания: крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, бутилированную питьевую воду.

Безопасность гуманитарной колонны обеспечили российские военнослужащие. Весь гуманитарный груз был передан жителям приграничных поселений - женщинам, детям, пожилым людям.

Напомним, что на базе Национального центра управления обороной России создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию. В настоящее время он работает в круглосуточном режиме.