Российским шахтерам-пенсионерам прописали бесплатный уголь

В России вводится новая мера социальной поддержки бывших работников угольной промышленности. Теперь все бывшие шахтеры, обладающих стажем на угольных разрезах не менее 10 лет, будут бесплатно получать уголь. Сегодня, 19 августа, вступает в силу соответствующее постановление правительства РФ.

Поддержка предназначена для тех пенсионеров-шахтеров, которые проживают в домах с печным отоплением, сообщает Российская газета. После смерти бывших шахтеров бесплатный уголь продолжат получать их супруги.

Отметим, что раньше “угольный паек” получали только горняки с 10 летним стажем, ушедшие на заслуженный отдых с действующей шахты или угольного разреза. Теперь бесплатным топливом будут обеспечены бывшие шахтеры, трудящихся на впоследствии ликвидированных, обанкротившихся или преобразованных шахтах с участием государства.