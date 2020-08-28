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Российским учителям с 1 сентября начнут доплачивать за классное руководство

Федерация
Сегодня, 12:04
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С 1 сентября в России вводится новая доплата для учителей. По инициативе президента Владимира Путина педагогам ежемесячно будет выплачиваться по 5 тыс. рублей за классное руководство.

Кроме того, учителя имеют право на доплату за звание “Заслуженный учитель РФ” в размере 15% оклада. При достижении пенсионного возраста такие педагоги получают звание “Ветеран труда” с дополнительными льготами и выплатами.

Учителя работают по сокращенной рабочей недели от 18-36 часов. Все остальные часы оплачиваются как дополнительная нагрузка. Отпуск варьируется от 42-56 календарных дней. Для тех, кто трудится в условиях Крайнего Севера отпуск увеличен до 80 дней в году.

На региональном уровне учителя могут иметь бесплатный проезд в общественном транспорте и скидки при оплате ЖКХ. В некоторых субъектах педагогам доплачивают за проведение ЕГЭ и ОГЭ, проверку тетрадей, внеклассную работу и продленку.

В тоже время молодые учителя получают единовременное пособие, социальное жилье и льготы при оформлении ипотеки.

 

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