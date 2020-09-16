Российским заключенным заблокируют симки

В России придумали, как бороться с ростом количества телефонных мошенничеств, совершаемых из-за колючей проволоки. Предлагается оперативно блокировать сим-карты осужденных, пребывающих в тюрьмах. Как пишет “Парламентская газета”, соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Комитета ГД по безопасности и противодействия коррупции.

Предполагается, что обязанность по прекращению обслуживания абонентов из числа спецконтингента будет лежать на сотовых операторах, которые должны будут выполнять письменное требование руководителя территориального органа уголовно-исполнительной системы.

Таким образом, поправки предотвратят случаи мошенничества, помешают давлению на свидетелей и координации действий оставшихся на свободе преступников посредством связи.