Российскому автопрому помогают…санкции

Западные санкции заставили многие российские предприятия остановить конвейеры. Ушла из России компания Renault и передала свои активы государству. Корейские и японские заводы под Санкт-Петербургом встали, сообщает aif.ru

Благодаря европейским санкциям, возобновил выпуск автомобилей российский автопром.

Большого успеха добился завод “Москвич”, который вырос из французского предприятия Renault в Москве. Мало кто верил, что удастся быстро переориентировать производственную линию предприятия на выпуск новых моделей.

При поддержке правительства Москвы завод «Москвич» и КАМАЗ приступили к разработке новой российской универсальной платформы легковых автомобилей и организации производства автокомпонентов. Также начнется разработка своих электрических двигателей, аккумуляторов, электронных систем управления и т. д.

По информации Росстата, производство легковых автомобилей на территории России сократилось на 96,7% по сравнению с июнем 2021 года. Всего с января по май 2022 года с конвейеров российских автомобильных заводов сошло 268 тысяч машин, что на 56,4% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Правда, постепенно начинает оживать АвтоВАЗ. В июне возобновилась сборка «антикризисной» модели Lada Granta, которая не имеет ряда дефицитных опций. Из-за прекращения поставок из-за рубежа в ней нет подушки безопасности, блока ЭРА-ГЛОНАСС и электронной антиблокировочной системы тормозов ABS. Но завод изыскал возможность сохранить в комплектации кондиционер, стеклоподъемники и музыкальную подготовку.

Планируется, что в июле и в августе в таких же комплектациях запустится сборка двух «антикризисных» Lada Niva. Эти модели изначально проектировались на работу без электронных помощников, поэтому их адаптация заняла меньше всего усилий инженеров.

В начале следующего года планируется наладить выпуск «антикризисной» Lada Vesta, которая также получит ограниченную комплектацию без электронных помощников и ряда дефицитных опций. Эта модель построена на иной, нежели перечисленные машины, платформе, которая предполагает крепкую кооперацию с иностранными поставщиками. Поэтому возвращение Lada Vesta на конвейер будет идти труднее, чем у Granta и Niva.

В целом АвтоВАЗ планирует выпускать до 800 тысяч автомобилей в год в «антикризисных» комплектациях. С появлением новых поставщиков машины будут собираться в полноценных комплектациях со всем электронным оборудованием. Планируется, что блоки ABS будут выпускать китайские поставщики.