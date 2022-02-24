РЖД запустили дополнительные поезда из городов юга России

РЖД организовали дополнительные поезда из городов юга России в Москву и в пятницу готовы предложить еще дополнительные места.

«РЖД организовали сегодня более 3600 дополнительных мест в поездах из городов Юга России в сообщении с Москвой. Завтра готовы предложить ещё около 5000 мест», - сообщается в официальном Telegram-канале холдинга.

Назначены дополнительные поезда в сообщении из Адлера, Ростова-на-Дону, Краснодара, Новороссийска, Анапы, Белгорода.

Кроме того, удвоена «Ласточка» № 822С Имеретинский Курорт – Краснодар 1 отправлением 24 февраля, а также включаются дополнительные вагоны в существующие графиковые поезда.

Билеты уже появляются в продаже, цены на них зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров.

Назначение дополнительных поездов и пополнение составов из городов Юга России продолжается.

Обновленная информация появляется на сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

ДЛЯ СПРАВКИ

Назначены следующие дополнительные поезда:

- № 266/265 Адлер – Москва отправлением со ст. Адлер 24 февраля в 19.48 и прибытием в Москву 26 февраля в 04.30;

- № 213 Ростов – Москва отправлением со ст. Ростов 24 февраля в 20.52 и прибытием в Москву на следующие сутки в 22.22;

- № 202/201 Адлер – Москва отправлением со ст.Адлер 24 и 25 февраля в 21.18 и прибытием в Москву на следующие сутки в 21.15;

- № 204/203 Краснодар – Москва отправлением из Краснодара 24 февраля в 23.57 и прибытием в Москву на следующие сутки в 19.08;

- № 125/126 Новороссийск – Москва отправлением из Новороссийска 25 февраля в 13.45 и прибытием в Москву на следующие сутки в 19.40;

- № 151/152 Анапа – Москва отправлением из Анапы 25 февраля в 16.15 и прибытием в Москву на следующие сутки в 18.55;

- № 111/112 Белгород – Москва отправлением со ст. Белгород 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1 и 2 марта, прибытием и отправлением в Белгород со ст. Москва-Вост. (вокзал Восточный) 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3 марта, прибытием на ст. Белгород 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4 марта.