С 1 сентября изменятся правила выплаты больничного по уходу за ребенком до восьми лет

С первого сентября 2021 года размер оплаты больничного листа по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет не будет зависеть от трудового стажа родителей и будет оплачиваться в полном объеме.

Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, 12 июля. Соответствующее распоряжение размещено на сайте правительства РФ.

«Размер оплаты составит 100% среднего заработка. Он больше не будет зависеть от стажа работы, как предусмотрено сейчас, что особенно важно для молодых мам и пап, которые ещё не успели набраться трудового опыта», - подчеркнул премьер-министр.

Пособие будет выплачиваться напрямую из Фонда социального страхования. «При этом родителям не придётся оформлять какие-либо дополнительные документы, все расчёты фонд будет проводить самостоятельно на основании данных больничного листа», - пояснил Михаил Мишустин.

На новую меру поддержки правительство РФ направило более 930 миллионов рублей.

В настоящее время размер больничного по уходу за ребенком, как и всех остальных больничных, напрямую зависит от продолжительности стажа работы. Если он менее пяти лет – за больничный выплачивают 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет – 80%. От восьми лет и более - 100% среднего заработка. При этом молодые родители не всегда имеют такой стаж работы, а больничные им приходится брать по несколько раз в год – маленькие дети часто болеют.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года предложил изменить правила оплаты больничного по уходу за дошкольниками