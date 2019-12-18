Самостоятельные. Российские женщины чаще мужчин берут ипотеку

В России выявили некоторые гендерные закономерности в приобретении недвижимости. Оказывается, в ипотеку квадратные метры чаще всего покупают женщины - 51% против 49%, пишет сегодня, 18 декабря, ТАСС со ссылкой на исследование “Авито.Недвижимость”.

Мужчины же чаще женщин приобретали квартиры в кредиты, которые выплачивали своими средствами или же с помощью друзей и родственников - 50% против 45%ю

По данным исследования, из тех, кто не решил связываться с заемными средствами 37% мужчин. Покупку жилплощади они осилили сами или же брали деньги у родственников или друзей. Что касается слабого пола, то к помощи близких прибегнули 29%.

Еще одно немаловажное наблюдение - женщины оформляют кредит на покупку квартиры на более долгий срок, чем мужчины. так, 10% женщин и 8% мужчин взяли ипотеку на срок 21-25 лет. Более 25 лет выплачивать банку деньги за квадратные метры выбрали 7% женщин и 4% мужчин. В пять лет рассчитывают уложиться 11% мужчин и 8% женщин.

Отметим, что в опросе приняли участие 2 тыс. респондентов по всей России, которые в последние 5 лет покупали недвижимое имущество.