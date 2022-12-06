Сегодня в Госдуму внесут законопроект о тринадцатой пенсии

Сегодня, шестого декабря, представители партии "Справедливая Россия - За правду" выдвинут на рассмотрение Государственной Думы проект закона о дополнительной ежегодной выплате пенсионерам.

Это своеобразный новогодний подарок получателем пенсии по старости, аналогичный тринадцатой зарплате бюджетникам. Копию документу опубликовало накануне ТАСС.

Пока новогодних доплат пенсионерам не предусмотрено, разве что бывшие работодатели поздравят подарками. Как сообщалось ранее пенсионеры, чья пенсия начисляется до 8 числа каждого месяца, смогут получить пенсию в декабре еще и январскую.