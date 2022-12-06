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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.12.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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06.12.2022

В администрации Кунашакского района и подведах введен масочный режим
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.12.2022

Авария в Челябинске унесла жизни двух человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.12.2022

Уровень заболеваемости ОРВИ в Челябинской области превысил эпидпорог на 70,2%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.12.2022

В шести городах Челябинской области объявлены НМУ на вторник и среду
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Фото: Инна Энкели

Сегодня в Госдуму внесут законопроект о тринадцатой пенсии

Сегодня, шестого декабря, представители партии "Справедливая Россия - За правду" выдвинут на рассмотрение Государственной Думы проект закона о дополнительной ежегодной выплате пенсионерам.

Это своеобразный новогодний подарок получателем пенсии по старости, аналогичный тринадцатой зарплате бюджетникам. Копию документу опубликовало накануне ТАСС.

Пока новогодних доплат пенсионерам не предусмотрено, разве что бывшие работодатели поздравят подарками. Как сообщалось ранее пенсионеры, чья пенсия начисляется до 8 числа каждого месяца, смогут получить пенсию в декабре еще и январскую.

 

Государственная Дума
законопроект
Справедливая Россия - За Правду
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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06.12.2022

В Челябинске выявлено сверхнормативное загрязнение воздуха диоксидом азота
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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