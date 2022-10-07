Сегодня Владимир Путин отмечает юбилей в Санкт-Петербурге

Сегодня, седьмого октября 2022 года, президенту России Владимиру Путину исполняется 70 лет. Свой юбилей глава государства отметит в родном Санкт-Петербурге, где у него запланирован целый ряд рабочих мероприятий.

Как сообщил представитель Кремля, седьмого октября президент будет работать в Санкт-Петербурге. У президента запланирован ряд международных телефонных разговоров. Кроме того, в середине дня Владимир Путин примет участие в неформальной встрече руководителей стран – участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). Встреча пройдет в Константиновском дворце Санкт-Петербурга.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил всех архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян вознести в этот день усердную домашнюю молитву о здравии президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба Патриарха.

Президент Владимир Путин уже начал получать первые поздравления в честь своего 70-летнего юбилея. Поздравил главу государства и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава Южного Урала поблагодарил Владимира Путина за то внимание, которое он уделяет Челябинской области.

«Для Президента нет неважных тем. Каждый раз, когда я представляю ему проекты, которые нужны нашему региону и жителям, всегда нахожу поддержку и понимание. Благодаря главе государства мы вернули к жизни тему метро в Челябинске, обновляем общественный транспорт в наших городах, расширяем трассу М5, приступаем к строительству университетского кампуса. Реконструируем аэропорт в Магнитогорске. Восстановили после прошлогодних пожаров Джабык и Запасное, построили дорогу, - перечислил список добрый дел губернатор. - Этот список можно продолжать».

Отдельную благодарность Алексей Текслер выразил Владимиру Путину за все решения по поддержке семей с детьми.

«Задача власти на всех уровнях — работать с той же любовью к России. Тогда, уверен, все сложности преодолеем и победим», - подчеркнул Текслер.

Владимир Путин родился седьмого октября 1952 года в Ленинграде. В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. В марте 2000 года Путин был избран президентом РФ, он вступил в должность седьмого мая 2000 года. Через четыре года Путин был переизбран на второй срок, а в мае 2008 года назначен председателем правительства РФ. 7 мая 2012 года официально вступил в должность президента Российской Федерации.

ДЛЯ СПРАВКИ

Первый раз Владимир Путин приезжал в Челябинскую область 27 ноября 1999 года. В тот визит он посетил Магнитогорск в ранге председателя правительства (был назначен главой кабмина 16 августа 1999 года). Владимир Путин побывал на стане 2000 горячей прокатки, кислородно-конверторном и доменном цехах Магнитогорского металлургического комбината, встретился с сотрудниками ММК и провел рабочее совещание по вопросам развития Челябинской области.

Следующий визит Владимира Путина в регион состоялся 9 декабря 2000 года уже в должности президента России. В аэропорту города Магнитогорска его встречал губернатор Петр Сумин. Глава государства посетил ММК, провел совещание с руководителями Челябинской области. Вечером Владимир Путин принял участие в первом международном турнире по дзюдо на Кубок Президента Российской Федерации.

Владимир Путин приезжал в Магнитогорск и пятого января 2003 года. Он провел в горнолыжном центре «Абзаково» рабочую встречу с губернатором Челябинской области Петром Суминым. Владимир Путин встретил Рождество в регионе. Он отстоял рождественское богослужение в агаповском храме Владимирской иконы Божьей Матери. Президент России передал в дар сельскому храму уникальную церковную чашу.

В мае 2005 года Владимир Путин приезжал в Челябинскую область уже с двухдневным визитом. 16 мая он заехал в природно-ландшафтный и историко-культурный центр «Аркаим» под Магнитогорском и провел в Челябинске совещание по вопросам социально-экономического развития Уральского федерального округа. Как уже сообщало агентство, в этом году сотрудники Аркаима к приезду главы государства воссоздали в натуральную величину действующую колесницу. На второй день было запланировано совещание с участием глав приграничных регионов, посвященное развитию транспортной инфраструктуры Уральского Федерального округа.

В августе 2007 года президент Владимир Путин приезжал в Челябинскую область для участия в совместных антитеррористических командно-штабных учениях армий шести государств ШОС «Мирная миссия-2007». Помимо главы российского государства за учениями наблюдали председатель КНР Ху Цзиньтао, президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев, Киргизии - Курманбек Бакиев, Таджикистана - Эмомали Рахмонов и Узбекистана - Ислам Каримов.

В 2009 году 24 июля глава правительства РФ Владимир Путин запустил в эксплуатацию два крупных производственных объекта на Магнитогорском металлургическом комбинате – толстолистовой стан «5000» и агрегат нанесения полимерных покрытий. Премьер провел совещание с руководителями ведущих металлургических предприятий страны. Встреча была посвящена мерам государственной поддержки отрасли.

В 2010 году 23 июля председатель правительства России Владимир Путин вновь посетил Челябинск с официальным рабочим визитом. Он провел совещание по вопросу «О мерах по развитию черной металлургии», запустил в эксплуатацию новый комплекс по производству качественных и нержавеющих сталей электросталеплавильного цеха номер шесть Челябинского металлургического комбината, входящего в компанию «Мечел». Встретился с губернатором Михаилом Юревичем.

В 2011 году 15 июля премьер Владимир Путин ввел в эксплуатацию первую очередь комплекса холодной прокатки – стан «2000».

В субботу, 4 февраля 2012 года, председатель правительства РФ Владимир Путин приехал в маленький шахтерский поселок Роза с численностью жителей около 14,5 тысячи человек и оценил самую глубокую яму в Евразии - угольный разрез «Коркинский». После этого визита началось масштабное переселение жителей этого поселения (переселено около 4 тысяч человек).

В 2012 году 16 июля президент России Владимир Путин принял участие в запуске второй очереди комплекса холодной прокатки стан 2000 на ОАО «ММК».

В 2014 году 31 августа президент России, почетный президент международной федерации дзюдо Владимир Путин приезжал в Челябинск на чемпионат мира по дзюдо.

В 2016 году пятого декабря Путин посетил завод «Этерно» (ЧТПЗ), где он принял участие в торжественной церемонии запуска производственной линии с использованием нанотехнологий на предприятии ООО «Этерно» - совместном проекте Челябинского трубопрокатного завода и ОАО «Роснано». Также он провел в Миассе совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Рабочая встреча прошла в государственном ракетном центре имени академика Макеева.

В ноябре 2017 года Владимир Путин вновь прибыл с рабочей поездкой на Южный Урал. Вместе с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым глава российского государства принял участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

В декабре 2018 года Владимир Путин прилетел в Магнитогорск, где перед самым Новым годом произошло обрушение одного подъезда в многоквартирном доме.

В июле 2019 года Владимир Путин прилетал в Магнитогорск, где запустил в эксплуатацию вторую очередь агломерационной фабрики №5 ММК, встретился с работниками предприятия и провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы региона Алексеем Текслером.

В августе 2021 года Владимир Путин прилетел в Челябинскую область и на вертолете совершил облет пострадавших от лесных пожаров территорий в поселках Джабык и Запасное, а затем провел совещание.