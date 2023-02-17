Секретарь Совбеза обсудил в Челябинске технический суверенитет России

Меры по обеспечению технологического суверенитета России с использованием научно-производственного и кадрового потенциала Уральского федерального округа обсудили на совещании в Челябинске. В нем приняли участие Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, главы уральских регионов и представители федеральных министерств и ведомств.

«Для решения задач обеспечения технологического суверенитета необходимо эффективнее использовать накопленный поколениями уральцев опыт, кадровый и научно-производственный потенциал регионов УрФО», - отметил Патрушев.

Южный Урал был и остается опорным краем державы. Его уникальные возможности ярко проявились в годы Великой Отечественной войны. Тогда удалось в кратчайшие сроки запустить эвакуированные заводы и обеспечить страну всем необходимым, в том числе вооружением и военной техникой, что сыграло ключевую роль в достижении Великой Победы над фашизмом, а в последующие годы обеспечило высокие темпы роста экономики стран, напомнил Секретарь Совбеза.

«Сегодня в условиях объявленной Западом экономической войны нам необходимо действовать также оперативно, использовать все имеющиеся возможности регионов округа в обеспечении технологического суверенитета», – сказал Николай Патрушев.

На совещании было уделено отдельное внимание необходимости развития опережающими темпами инфраструктуры для проведения научных исследований и разработок в интересах отечественной промышленности, создания технопарков в сфере высоких технологий, восстановления отраслевых научно-исследовательских институтов, отметили в пресс-службе Совбеза РФ.

Даны рекомендации по модернизации основных фондов предприятий на отечественной технологической основе. Выработаны предложения по обеспечению национальной экономики квалифицированными научными, инженерными и рабочими кадрами.

Участники совещания рассмотрели меры по снижению угроз, связанных с прекращением деятельности в нашей стране иностранных компаний, и обсудили ряд производственно-технологических проектов, направленных на импортозамещение в различных отраслях промышленности.

Во время рабочей поездки Николай Патрушев посетил индустриальный парк «Станкомаш», осмотрел ряд производственных площадок АО «КОНАР». С руководством группы он обсудил вопрос создания новых высокотехнологичных заводов. Также секретарь Совбеза побывал в цехе высокоточных станков ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК».