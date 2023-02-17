17.02.2023
В школы Челябинска поступили сообщения о готовящихся взрывах
17.02.2023
Секретарь Совбеза обсудил в Челябинске технический суверенитет России
17.02.2023
Водители Челябинска остались без газозаправочной станции
17.02.2023
Челябинская областная ветстанция ждет четвероногих на бесплатную кастрацию
16.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 17 февраля (18+)
16.02.2023
Ленинцев взволновал разбор конструкций в сквере у ДК «Станкомаш» Челябинска
Секретарь Совбеза обсудил в Челябинске технический суверенитет России
16.02.2023
Секретарь Совбеза проведет в Челябинске совещание по вопросам нацбезопасности
09.09.2016
Борис Дубровский принял участие в совещании Секретаря Совета Безопасности РФ
11.08.2016
От бессилия Киев перешел к террору, Россия не намерена оставлять это без внимания
17.02.2016
В Челябинске усилили меры безопасности в связи с приездом высоких гостей
В Челябинске открывается клуб имени выдающегося историка Евгения Шмурло
16.02.2023
Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита
15.02.2023
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023