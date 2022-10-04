Сформирован первый блок мер поддержки малого бизнеса и ИП в связи с частичной мобилизацией

Правительство РФ сформировало первый блок мер для оперативного решения проблемных вопросов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей (ИП) в связи с объявленной в стране частичной мобилизацией, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Меры поддержки подготовлены по результатам обсуждения проблем на совещании с представителями федеральных органов исполнительной власти и деловых объединений, которое провел первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Для военнослужащего, призванного для прохождения военной службы, сохранят возможность быть собственником бизнеса. Соответствующие поправки в законодательство подготовлены совместно с депутатами Госдумы.

Планируется поддержать заказчиков и поставщиков в условиях частичной мобилизацией. Необходимый проект постановления разработан Минфином совместно с Минэкономразвития и Корпорацией МСП. Будет определена процедура изменения или расторжения контрактов на поставку товаров, работ и услуг для государственных или муниципальных нужд, если их исполнение оказалось невозможным в текущих условиях.

Также планируется не применять штрафные санкции в случае мобилизации предпринимателя. «Заказчики спишут поставщикам неустойки, возникшие в связи с неисполнением контракта на фоне мобилизации, - уточнили в Минфине. - Поставщик будет защищен от включения в реестр недобросовестных поставщиков, если причиной неисполнения контракта является мобилизация».

Кроме того, будет предусмотрено автоматическое продление лицензий для попавших под мобилизацию предпринимателей.

Минфину и ФНС поручено обеспечить возможность переноса срока уплаты налоговых и иных платежей для попавших под мобилизацию предпринимателей, которые продолжат вести бизнес. Также планируется перенести сроки предоставления деклараций и отчетности.

Будет подготовлен проект поправок в законодательство для введения отсрочки по уплате платежей по кредитным договорам и договорам лизинга для МСП.

Прорабатывается возможность приостановления или расторжения договоров аренды без штрафных санкций, если недвижимость взята в аренду у государства.

Андрей Белоусов также поставил задачу всем федеральным органам исполнительной власти, предоставляющим поддержку бизнесу в форме грантов, – провести инвентаризацию этих мер и внести изменения в соответствующие нормы для исключения штрафных санкций за нарушение условий предоставления поддержки, если нарушения связаны с мобилизацией предпринимателей и их сотрудников.