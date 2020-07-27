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«Шанс» для высотки: чиновники нашли способ спасения жизней в ЧС

Федерация
Сегодня, 13:35

В России ряд министерств и ведомств приступили к закупке специальных парашютов для эвакуации из высотных зданий. Предпочтение отдается новейшей парашютной системе “Шанс”, разработанной холдингом “Технодинамика” (Ростех).

Разработчики сообщают, что продукт начал пользоваться спросом пока только в Москве, но холдинг делает шаги и на международный рынок, пишет ТАСС. Как утверждает гендир “Технодинамики” Игорь Насенков, пока в мире нет лучшей разработки при эвакуации людей из высотных зданий во время пожаров.

Отмечается, что “Шанс” позволяет спрыгивать с высоты девятиэтажки и зданий высотой от 33 метров. Современная ткань с малой воздухопроницаемостью хорошо удерживает человека в воздухе и сохраняет жизнь в опасных условиях. Сам парашют оснащен 3 куполами, удерживающими заданную скорость приземления, и системой автоматической стабилизацией тела. Последняя позволяет использовать парашют даже неопытным новичкам.

 

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