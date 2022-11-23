Школьный музей из Челябинской области представил свои раритеты в Музее Победы Москвы

Порядка 100 раритетов представили школьные музеи Москвы и города Юрюзань Челябинской области на выставке «Минувших лет живая память», которая открылась 22 ноября в Музее Победы. Новая временная экспозиция начала работу в преддверии 81-й годовщины начала советского контрнаступления во время Битвы под Москвой и посвящена защитникам столицы.

Как сообщает Информационный центр «Музея Победы», в Зале Долгих Музея Победы прошла презентация новой совместной выставки школьных музеев. Гостям представлены документы, фотографии, награды, обмундирование бойцов Красной Армии, личные вещи фронтовиков и тружеников тыла.

Активисты школы Юрюзани представили подлинные раритеты времен Великой Отечественной, которые передали в музей сами ветераны и их потомки. В экспозицию вошли фотоаппарат и фотографии юрюзанского фотографа Павла Лобзанова, который попал на фронт уже на пятый день войны. В феврале 1942 года он был направлен в немецкий тыл с группой разведчиков для выполнения ответственного задания. Фотограф задокументировал зверства фашистских карателей в деревнях Малиновка и Решетовка. За эту серию снимков и репортаж, опубликованный в газете «За Родину», фотографу вручили медаль «За боевые заслуги». Среди экспонатов из Челябинской области - копия Правительственной телеграммы пионерам школы № 1 г. Юрюзань от И.В. Сталина 25.05.1943 года, письма и фотографии военных лет и другие экспонаты.

«Особенно ценно, что на выставке в Музее Победы представлена жизнь жителей Юрюзани, которые находились в тылу и работали на благо фронта на юрюзанском механическом заводе, эвакуированном из города Тулы, не жалея себя. Большая краеведческая работа проделана, собраны и представлены подлинные вещи участников ВОВ», - написала руководитель фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер, которая приняла участие в презентации и открытии экспозиции.

«Прикасаясь к истории, к своим корням, мы понимаем ценность и значимость своей земли. Через любовь к малой родине мы начинаем понимать всю мощь и могущество нашей страны», - сказала сенатор Челябинской области, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова и выразила уверенность, что труд наставников, преподавателей, всех, кто организует работу школьных музеев, не останется незамеченным, все прорастет в молодых сердцах и принесет свои плоды.

«Организовать музей, где дети будут собирать и изучать историю - очень сложно. И те педагоги, которое это делают, настоящие герои. Я была вместе с челябинскими поисковиками на раскопках и увидела, с каким трепетом дети относились к найденным артефактам. Вот оно - настоящее патриотическое воспитание», - отметила заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантрова.

Выставка продлится до седьмого декабря, ее смогут посетить все желающие. Возрастная категория 6+.

Ирина Текслер поблагодарила руководство музея за реализацию программы «Школьный музей Победы», которая позволяет региональным школьным музеям расти, становиться видимыми, гордиться своей работой, поблагодарила ребят, которые проявляют такой интерес к родному краю и педагогов за поддержку этого интереса. «Я обязательно помогу ребятам достойно оформить музей в своей школе, когда все экспонаты вернутся на место», - пообещала Ирина Текслер на своей странице в соцсети.