Силовики нашли арсенал оружия в доме у многодетной семьи. Отца подозревают в насилии
Федерация
Сегодня, 14:05

В Ленинградской области вскрылась жуткая история, происходившая в многодетной семье, проживающей под Гатчиной. Во время обысков силовики обнаружили склад с оружием, тир в подвале, а также подвешенные к потолку канаты и шведскую стенку, сообщает Лента.ру.

Полицейские и следователи проникли в дом уроженца Санкт-Петербурга Андрея Бовта вчера вечером. На мужчину пожаловалась соседка, заявившая, что он насилует своего ребенка. Во время обысков в доме помимо оружия, боеприпасов и бронежилетов, были найдены матрасы со следами крови.

 

Сам мужчина заявил силовикам, что является сотрудником ГРУ. Семья в 8 детьми была набожной, посещала церковь. Дети были замкнуты и не посещали школу. Супруга приходится мужчине двоюродной сестрой.

В настоящее время 46 летнего Андрея Бовта подозревают в насилии 13 летней дочери. По версии следствия, девочка подвергалась насилию с 2012 года. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.

По сообщениям регионального детского омбудсмена Тамары Литвиновой, у детей большой стресс, некоторые помещены в больницу.

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