СК России возбудил уголовное дело после обстрела посёлка в Брянской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела поселка Климово (Брянская область) украинскими военнослужащими. Об этом сообщается в Телеграм-канале ведомства.

По данным СКР, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство России «с использованием двух боевых вертолётов, снабжённых тяжелым наступательным вооружением».

«Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в посёлке Климово Климовского района Брянской области», - говорится в сообщении.

По данным СК, в результате прямых попаданий снарядов повреждены не менее шести жилых домов на двух улицах поселка. Ранения получили семь человек, в том числе один двухлетний ребенок. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В ведомстве также добавили, что некоторые представители Вооруженных сил Украины вступили между собой в преступный сговор «в целях воздействия на принятие органами власти РФ решения о прекращении проведения специальной военной операции».

Напомню, что об обстреле посёлка Климово сегодня, 14 апреля, сообщил в своём Telegram-канале глава Брянской области Александр Богомаз.

С завтрашнего дня школы в приграничных районах региона переходят на дистанционное обучение. В области введен жёлтый уровень террористической опасности.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что, если украинские военные продолжат предпринимать попытки диверсий и нанесения ударов по территории России, российская армия будет вынуждена нанести удары «по центрам принятия решений, в том числе в Киеве».