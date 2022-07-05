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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов приглашает жителей к обсужд
05.07.2022

Сергей Антипов приглашает курчатовцев к обсуждению концепции пешеходной зоны на проспекте Победы

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Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров посетил ст
05.07.2022

Денис Мантуров высоко оценил промышленный потенциал Челябинской области
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Село Коелга (Еткульский район, Челябинская область) в минувшую пятницу, первого июля, на время пр
05.07.2022

В селе Коелга победителям конкурса «Агростартап-2022» дарили... телят
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Не прошло и дня после появления жалобы главе Челябинска Наталье Котовой на прова
05.07.2022

Сухая ветка с сигнальной лентой: как в центре Челябинска обозначают опасные участки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в районе висячего моста, который будет возведен к сентябрю 2023-го года и станет под
05.07.2022

Благоустроить лес

Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.07.2022

Следственный комитет проверяет сведения о пытках российских военных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.07.2022

Челябинская область и Турция договорились обменяться бизнес-миссиями
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.07.2022

Сговор на аукционе: участнику на поставку эндопротезов придется заплатить штраф
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.07.2022

Жителя Южноуральска будут судить за двойное убийство, совершенное в присутствии трехлетнего ребенка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.07.2022

В Челябинске от бешенства погибла домашняя кошка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.07.2022

Международный фестиваль классической музыки имени Елены Образцовой «Кармен» пройдет в Сатке
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05.07.2022 14:36

Следственный комитет проверяет сведения о пытках российских военных

Вернувшиеся из украинского плена российские военные сообщили о многочисленных фактах пыток. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации дадут правовую оценку каждому случаю. По результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщают РИА Новости.

Среди известных примеров – избиение российского военнослужащего в Харькове (ему завязали глаза и связали руки, били палками и дубинками по телу, применяли удушающие приемы и угрожали застрелить, если он не зачитает на камеру подготовленный текст). Другой освобожденный рассказал об избиении, пытках током, требовании выкрикивать пропагандистские лозунги, оставлении на несколько суток без воды и еды.

Эти и другие истории пыток являются примерами того, как представители Украины нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокость, пытки и истязания.

Новости сюжета: Спецоперация на Украине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Украинские солдаты называют себя карателями
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Денис Мантуров высоко оценил промышленный потенциал Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Село Коелга (Еткульский район, Челябинская область) в минувшую пятницу, первого июля, на время пр
05.07.2022

В селе Коелга победителям конкурса «Агростартап-2022» дарили... телят
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Не прошло и дня после появления жалобы главе Челябинска Наталье Котовой на прова
05.07.2022

Сухая ветка с сигнальной лентой: как в центре Челябинска обозначают опасные участки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в районе висячего моста, который будет возведен к сентябрю 2023-го года и станет под
05.07.2022

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05.07.2022 13:53

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05.07.2022 13:43

В селе Коелга победителям конкурса «Агростартап-2022» дарили... телят

05.07.2022 13:28

Сухая ветка с сигнальной лентой: как в центре Челябинска обозначают опасные участки

05.07.2022 13:09

Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора

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05.07.2022 12:23

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