Следственный комитет проверяет сведения о пытках российских военных

Вернувшиеся из украинского плена российские военные сообщили о многочисленных фактах пыток. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации дадут правовую оценку каждому случаю. По результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщают РИА Новости.

Среди известных примеров – избиение российского военнослужащего в Харькове (ему завязали глаза и связали руки, били палками и дубинками по телу, применяли удушающие приемы и угрожали застрелить, если он не зачитает на камеру подготовленный текст). Другой освобожденный рассказал об избиении, пытках током, требовании выкрикивать пропагандистские лозунги, оставлении на несколько суток без воды и еды.

Эти и другие истории пыток являются примерами того, как представители Украины нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокость, пытки и истязания.