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Сменил магнитолу - пройди техосмотр: россиян ждут новые правила ремонта авто

Федерация
Сегодня, 13:32
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Через 2 года в России могут вступить новые правила тюнинга и техосмотра автомобилей в соответствие с изменениями на территории Таможенного союза. Предполагается, что даже из-за замены магнитолы или сигнализации автомобилистам придется проходить технический осмотр. Об этом сообщает министру промышленности Денису Мантурову сенатор Андрей Кутепов.

В Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» будет внесен третий пакет поправок, который разработал Минпромторг. Нововведения обяжут автовладельцев проходить техосмотры даже из-за мелкого ремонта транспортного средства. Поправки запретят использование старых запчастей при ремонте тормозов, руля, ремней и подушек безопасности.

В обращении сенатор просит министра отказаться от таких изменений. Он говорит о том, что новые требования лишат водителей автомобилей использовать более дешевые запчасти при ремонте машин, а также компоненты выведенных из эксплуатации автомобилей.

Более того, поправки ударят по рынку независимых автосервисов, которых в стране насчитывается более 70 тысяч со штатом в 1,5 млн граждан, пишут “Известия”.

 

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