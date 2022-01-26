Совет Федерации поддержал закон об индексации пенсий выше уровня инфляции

Совет Федерации сегодня, 26 января, одобрил поправки об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%, сообщается на сайте парламента. Решение принято единогласно, за принятие закона проголосовали 144 сенатора.

После индексации прибавка к страховой пенсии по старости составит в среднем 1,5 тыс. рублей, сообщила ранее зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Она добавила, что пенсии в повышенном размере граждане получат уже в феврале. В этом же месяце пенсионерам придёт и компенсация за январь с учетом доиндексации.

Напомним, что проиндексировать пенсии на уровне выше инфляции ранее поручил правительству президент России Владимир Путин. По словам главы государства, принятые ранее решения не позволяют людям покрыть расходы, связанные с повышенной инфляцией. По данным Росстата на конец декабря 2021 года, инфляция в России составила 8,26%, что стало максимумом с 2015 года.