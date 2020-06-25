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Специальный налоговый режим для самозанятых распространят по всей России

Федерация
Сегодня, 09:44
Автор: 
Олеся Денисова

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июля распространить специальный налоговый режим для самозанятых по всей стране.

Напомним, режим для самозанятых вводился в отдельных субъектах РФ в порядке эксперимента: с 2019 году – в четырех субъектах, с 2020 года к ним добавились еще 19 регионов, в том числе и Челябинская область.

Менее чем за полгода число самозанятых в России выросло в 2,5 раза – с 300 тысяч до 700 тысяч человек.

«Этот эксперимент, как мы видим, успешный. Поэтому с 1 июля на территории всей страны, у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых – везде, по всей стране, - предложил Владимир Путин. - А значит, люди смогут официально и спокойно работать»

Ранее Владимир Путин поручил предоставить особые меры поддержки самозанятым во время пандемии коронавируса. Им в полном объёме будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за 2019 год, а для его уплаты в 2020 году будет предоставляться так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ – 12 тысяч 130 рублей. В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Напомним, что самозанятые с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников в рамках специального налогового режима могут установить приложение "Мой налог" и платить через него налог: 4% с полученного дохода (при работе с физическими лицами) или 6% (при работе с юридическими лицами).

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Владимир Путин
самозанятые
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