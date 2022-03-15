США ввели санкции в отношении руководителей российского оборонного сектора

Госдепартамент США объявил о введении санкций в отношении 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства, однако через несколько минут исчезло, цитаты приводит ТАСС.

«Мир смотрит в ужасе на то, как Россия осуществила заранее продуманное, неспровоцированное и необоснованное нападение на Украину. <...> Сегодня Госдепартамент продолжает создавать жёсткие издержки для российских руководителей в оборонной сфере», - отмечается в сообщении.

В очередном санкционном списке оказались заместители министра обороны России Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов, Геннадий Жидко, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Согласно заявлению Госдепа, всё имущество указанных чиновников, которое находится в Соединенных Штатах, во владении или под контролем лиц из США, будет заблокировано.

Кроме того, американские власти заблокируют имущество любых юридических лиц, которое прямо или косвенно принадлежит данным лицам более чем на 50%. Также гражданам США запрещается проводить какие-либо финансовые операции, связанные с имуществом лиц, попавшим под рестрикции Госдепа.