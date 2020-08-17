Суд объявил АУЕ вне закона

В России запретили деятельность общественного движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ). Организация, которая пропагандирует борьбу с правоохранительными органами и властями всех уровней, признана экстремистской и запрещенной на территории страны. Соответствующее решение принял Верховный суд России.

Со ссылкой на заявление пресс-службы Генпрокуратуры, ТАСС сообщает, что решение было принято на основании иска со стороны Генеральной прокуратуры РФ.

Отмечается, что участники АУЕ устраивали массовые беспорядки и правонарушения экстремистского толка. Суд установил, что молодежное движение является структурированной и управляемой организацией экстремистской направленности.

По замечанию Генпрокуратуры, деятельность движения представляет угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству, а в организацию вовлекались подростки и молодежь, подверженные деструктивному воздействию.

В надзорном ведомстве уверены, что судебный запрет поможет эффективно пресекать деятельность преступников, защищать подрастающее поколение, а также будет способствовать оздоровлению общества и обеспечению безопасность государства.